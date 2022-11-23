Fas-Hırvatistan maçının öncesinde Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic'in hayatı merak edildi. Peki, Hırvatistan teknik direktörü kim? Hırvatistan milli takım teknik direktörü kim? Zlatko Dalic kimdir, kaç yaşında? Zlatko Dalic nereli? Zlatko Dalic hayatı ve biyografisi nedir?

Kariyer hayatı boyunca çeşitli kulüp takımlarında görev yürütmüştür. Hırvatistan maçının öncesinde Zlatko Dalic'in hayatı merak edildi. Peki, Hırvatistan teknik direktörü kim? Hırvatistan milli takım teknik direktörü kim? Zlatko Dalic kimdir, kaç yaşında? Zlatko Dalic nereli? Zlatko Dalic hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ZLATCO DALİC KİMDİR?

26 Ekim 1966 Hırvatistan Livno doğumlu Zlatko Dalic 54 yaşındadır. Futbol takımı yöneticisidir. Miran Dalic adında kardeşi vardır. 1992'den beri Davorka Dalic ile evlidir. İki çocuk babası olan Dalic'in çocuklarının ismi Toni Dalic, Bruno Dalic'tir. Zlatko Dalic, "daliczlatko" kullanıcı adı ile Instagram'dan paylaşım yapmaktadır.

UEFA Pro Lisans lisansı vardır ve genellikle takımını 4-2-3-1 formatıyla oynatır. Kariyer hayatı boyunca çeşitli kulüp takımlarında görev yürüten Dalic sırasıyla; HNK Rijeka, Dinamo Tirana, Slaven Belupo, Faisaly, Al-Hilal U23, Hilal, Al-Ain FC kulüp takımlarında görev aldı. 7 Ekim 2017'den beri Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevini üstlenmektedir.

Dalic'in çalıştırdığı takımlarda topladığı puanların ortalaması şu şekildedir:

Takım Çıktığı maç Puan Ortalaması

HNK Rijeka: 35 1,54

Dinamo Tirana: 2 1,50

Slaven Belupo: 28 1.43

Faisaly: 55 1.18

Al Hilal: 12 2,08

Hırvatistan: 44 1,66