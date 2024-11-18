Hırvatistan Portekiz kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Hırvatistan Portekiz özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?

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HIRVATİSTAN PORTEKİZ MAÇI KAÇ KAÇ?

Hırvatistan Portekiz maçı 1-0'lık Portekiz üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

HIRVATİSTAN PORTEKİZ ÖZET

Hırvatistan Portekiz maç özetini maçın ardından EXXEN kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Hırvatistan Portekiz maç özeti linki üzerinden İskoçya Portekiz özetine ulaşabilirsiniz.

HIRVATİSTAN PORTEKİZ MAÇI NE ZAMANDI?

Hırvatistan Portekiz maçı 18 Kasım 2024 günü oynandı.

HIRVATİSTAN PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Hırvatistan Portekiz maçı canlı olarak EXXEN'de yayınlandı.