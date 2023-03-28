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Hırvatistan Müslüman mı? Hırvatistan dini ne?

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Hırvatistan Müslüman mı? Hırvatistan dini ne?

Hırvatistan hakkında araştırma yapanlar, Hırvatistan'ın tarihi, kültürü ve coğrafyası kadar dini yapısını da merak ediyor. Peki, Hırvatistan Müslüman mı? Hırvatistan dini ne?

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Hırvatistan müslüman mı ve Hırvatistan dini ne gibi sorular Hırvatistan hakkında araştırma yapanların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Hırvatistan müslüman mı? Hırvatistan dini ne?

HIRVATİSTAN MÜSLÜMAN MI?


Hırvatistan'ın %86.3'ü Katolik Kilisesine, %4.3'ü Doğu Ortodoks Kilisesine tabidirler.

Hırvatistan'ın%1.5'i İslam dinine, %3'ü diğer dinlere inanırken, %4.6'sının bağımsız ve %0.3'ünün Protestan olduğu bildirilmektedir.

HIRVATİSTAN HAKKINDA

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Hırvatistan Gündem Dünya Haberler

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