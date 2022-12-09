2022 Dünya Kupası'nda son 16 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Hırvatistan-Brezilya arasında oynandı. Hırvatistan maçta büyük mucizeye imza atarak rakibini eledi. Peki, Hırvatistan kimle eşleşti, yarı finaldeki rakibi kim oldu? 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın rakibi kimdir? Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, hangi gün? Hırvatistan hangi takımla eşleşecek? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Hırvatistan kimle eşleşti, yarı finaldeki rakibi kim oldu? Hırvatistan kimi eledi? Hırvatistan yarı finale çıkar mı? Hırvatistan yarı finalde kimle oynayacak? 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan 'ın rakibi kimdir? Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

HIRVATİSTAN ÇEYREK FİNALDE KİMLE EŞLEŞTİ, MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Hırvatistan çeyrek finalde Brezilya ile eşleşmişti. Bugün oynanan maçın sonucunda Hırvatistan rakibini penaltılarda yenerek yarı finale yükseldi.

2022 Dünya Kupası çeyrek final eşleşmesinde Hırvatistan, Brezilya'yı penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın normal süresi 0-0 bitmişti. Uzatmalar ise 1-1 sona erdi. Penaltıya giden maçı Hırvatistan kazandı ve yarı finale çıktı. Brezilya elenmiş oldu.

HIRVATİSTAN YARI FİNALDE KİMLE EŞLEŞTİ? HIRVATİSTAN'IN RAKİBİ KİM OLACAK?