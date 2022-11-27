Hırvatistan – Kanada maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası karşılaşmalarında Hırvatistan ve Kanada F grubundan çıkmak için karşı karşıya gelecekler. Tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek Hırvatistan – Kanada maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Hırvatistan – Kanada maçı ne zaman? Hırvatistan – Kanada saat kaçta? Hırvatistan – Kanada hangi kanalda? Detayları haberimizde…