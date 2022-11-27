Hırvatistan – Kanada maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
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2022 Dünya Kupası karşılaşmalarında Hırvatistan ve Kanada F grubundan çıkmak için karşı karşıya gelecekler. Tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek Hırvatistan – Kanada maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Hırvatistan – Kanada maçı ne zaman? Hırvatistan – Kanada saat kaçta? Hırvatistan – Kanada hangi kanalda? Detayları haberimizde…
F grubundan çıkabilmek için tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek olan Hırvatistan – Kanada Dünya Kupası maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Hırvatistan – Kanada maçı ne zaman? Hırvatistan – Kanada saat kaçta? Hırvatistan – Kanada hangi kanalda? İşte detaylar…
Hırvatistan – Kanada 2022 Dünya Kupası maçı 27 Kasım Pazar günü oynanacak.
Hırvatistan – Kanada maçı saat 19.00'da ilk düdük ile başlayacak.
Hırvatistan – Kanada maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.