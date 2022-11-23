Danijel Subasic, Hırvatistan formasını dört kez giydi ve milli takımıyla 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da mücadele etmiştir. Peki, Hırvatistan kalecisi kimdir? Danijel Subasic kimdir, kaç yaşında? Danijel Subasic nereli, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HIRVATİSTAN KALECİSİ DANİJEL SUBASİC KİMDİR?

Danijel Subasic (d. 27 Ekim 1984, Zadar), Hırvat millî kaleci. 2011-12 sezonunda 18 Mayıs 2012 tarihinde oynanan Boulogne maçında serbest vuruştan gol attı ve takımının maçı 2-1 kazanmasını sağladı. Subasic, Hırvatistan formasını dört kez giydi ve milli takımıyla 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da mücadele etmiştir.