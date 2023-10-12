EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. hafta maçında A Milli Takımımız deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili detaylar araştırılırken Hırvatistan kalecisi kim? Hırvatistan kalecisi Fenerbahçe'nin kalecisi mi merak edildi.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda çok kritik bir sınav veriyor ve 6. maçında Hırvatistan'a konuk oluyor. Maçı izleyenler Hırvatistan kalecisi kim? Hırvatistan kalecisi Fenerbahçe'nin kalecisi mi gibi soruların yanıtlarını merak etti.

HIRVATİSTAN KALECİSİ KİM?

İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Kovacic, Modric, Brozovic, Brekalo, Pasalic, Musa

Türkiye : Uğurcan, Ferdi, Samet Akaydin, Abdülkerim, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, İsmail, Hakan, İrfan Can Kahveci, Kerem, Barış Alper

Hırvatistan kalesini Livakovic koruyor.

LİVAKOVİC KİMDİR?

Doğum: 9 Ocak 1995

(28yaşında),

Zadar, Hırvatistan

Dominik Livakovic (d. 9 Ocak 1995), Süper Lig kulüplerinden Fenerbahçe ve Hırvatistan millî takımında kaleci olarak oynayan Hırvat profesyonel futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında Zagreb takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Dinamo Zagreb ve Zagreb takımlarında forma giydi. 2023'te Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.