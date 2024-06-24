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Hırvatistan İtalya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hırvatistan İtalya maçı ne oldu?

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EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Hırvatistan İtalya maçı oynanıyor. Hırvatistan İtalya maçı kaç kaç merak ediliyor. Hırvatistan İtalya canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...

Hırvatistan İtalya maçı kaç kaç? EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Hırvatistan İtalya maçı oynanıyor. Hırvatistan İtalya maçı kaç kaç merak ediliyor. Hırvatistan İtalya canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Hırvatistan İtalya maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

Hırvatistan İtalya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hırvatistan İtalya maçı ne oldu?

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Hırvatistan İtalya maçı saat 22.00'de başlayacak.

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Hırvatistan İtalya maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan İtalya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hırvatistan İtalya maçı Leipzig'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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