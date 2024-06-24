Hırvatistan İtalya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hırvatistan İtalya maçı ne oldu?

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HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Hırvatistan İtalya maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Hırvatistan İtalya maçı saat 22.00'de başlayacak.

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Hırvatistan İtalya maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan İtalya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hırvatistan İtalya maçı Leipzig'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.