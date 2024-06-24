Hırvatistan İtalya maçı CANLI izle! (EURO 2024) Hırvatistan İtalya EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI CANLI İZLE

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HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI CANLI YAYIN

Hırvatistan İtalya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Hırvatistan İtalya maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

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HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Hırvatistan İtalya maçı saat 22.00'de başlayacak.

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Hırvatistan İtalya maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan İtalya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hırvatistan İtalya maçı Leipzig'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.