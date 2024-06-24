Üye Girişi
Haberler

Hırvatistan İtalya maçı CANLI izle! (EURO 2024) Hırvatistan İtalya EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırvatistan İtalya EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler Hırvatistan İtalya maçı canlı izle araştırması yapıyor. Hırvatistan İtalya maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Hırvatistan İtalya maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, Hırvatistan İtalya maçını hangi kanal veriyor? İşte Hırvatistan İtalya canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgileri...

Hırvatistan İtalya maçı canlı izle! Hırvatistan İtalya EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler Hırvatistan İtalya maçı canlı izle araştırması yapıyor. Hırvatistan İtalya maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Hırvatistan İtalya maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, Hırvatistan İtalya maçını hangi kanal veriyor? İşte Hırvatistan İtalya canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgileri...

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI CANLI İZLE

Hırvatistan İtalya maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Hırvatistan İtalya maçı canlı yayın başlığı altında yer alan bilgiler ışığında Hırvatistan İtalya maçı canlı izle keyfini yaşayabilirsiniz. İyi seyirler...

Hırvatistan İtalya maçı CANLI izle! (EURO 2024) Hırvatistan İtalya EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI CANLI YAYIN

Hırvatistan İtalya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Hırvatistan İtalya maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

  • Uydu: TÜRKSAT 4A
  • Frekans: 11794
  • Polarizasyon: V Dikey
  • Sembol Oranı: 30.000
  • FEC: 3/4
İlgili Haberler
TRT 1 güncel frekans bilgileri! (EURO 2024) TRT 1 frekans güncelleme ayarı nasıl yapılır?TRT 1 güncel frekans bilgileri! (EURO 2024) TRT 1 frekans güncelleme ayarı nasıl yapılır?

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Hırvatistan İtalya maçı saat 22.00'de başlayacak.

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Hırvatistan İtalya maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan İtalya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hırvatistan İtalya maçı Leipzig'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Hırvatistan İtalya Gündem Spor Haberler

Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran 'şeriat' sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

 İmamoğlu'ndan Bakan Yerlikaya'ya mülteci tepkisi: Verdiği rakama kendisi de inanmıyor

İmamoğlu'ndan Bakan Yerlikaya'ya mülteci tepkisi: Verdiği rakama kendisi de inanmıyor

 Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

 Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title