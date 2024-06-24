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Hırvatistan İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hırvatistan İtalya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hırvatistan İtalya maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Hırvatistan İtalya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Hırvatistan İtalya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Hırvatistan İtalya maç özeti!

Hırvatistan İtalya maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hırvatistan İtalya maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Hırvatistan İtalya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Hırvatistan İtalya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Hırvatistan İtalya maç özeti haberimizde...

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇ ÖZETİ

Hırvatistan İtalya maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

Hırvatistan İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hırvatistan İtalya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI GENİŞ ÖZETİ

Hırvatistan İtalya maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Hırvatistan İtalya maçı 1-0'lık Hırvatistan üstünlüğüyle devam ediyor.

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI NE ZAMANDI?

Hırvatistan İtalya maçı 24 Haziran 2024 Cuma günü oynandı.

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Hırvatistan İtalya maçı canlı olarak TRT Spor'dan yayınlandı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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