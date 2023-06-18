UEFA Uluslar Ligi maçının takımlarından Hırvatistan ve İspanya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Hırvatistan- İspanya maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Hırvatistan-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan İspanya maçı hangi kanalda? Hırvatistan ve İspanya maçı nereden, nasıl izlenir? İşte detaylar…

Hırvatistan ile İspanya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Hırvatistan ve İspanya maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Hırvatistan İspanya maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu merak konusu oldu. Peki, Hırvatistan-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan İspanya maçı hangi kanalda? Hırvatistan ve İspanya maçı nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

HIRVATİSTAN-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hırvatistan ile İspanya maçı 18 Haziran Pazar günü saat 21:45'te gerçekleşecektir.

HIRVATİSTAN VE İSPANYA MAÇI NEREDE YAYINLANIYOR?

Hırvatistan ve İspanya arasında gerçekleşecek UEFA Uluslar Lig maçı, TRT Spor, CBC Sport, S Sport, S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.