UEFA Uluslar Ligi'nde dün final heyecanı yaşandı. Hırvatistan ile İspanya'nın karşılaştığı maç tüm dünyada merakla takip edildi. Peki, Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, nerede? Hırvatistan - İspanya maçı özeti! Hırvatistan - İspanya maç sonucu! Hırvatistan - İspanya maç özeti!

Hırvatistan ile İspanya dün Hollanda'da bulunan Feyenoord Stadyumu'nda karşılaştı. Futbolseverler ise merakla araştırıyor. Peki, Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, nerede? Hırvatistan - İspanya maçı özeti! Hırvatistan - İspanya maç sonucu! Hırvatistan - İspanya maç özeti!

HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, NEREDE? MAÇ ÖZETİ!

Hırvatistan ile İspanya dün Hollanda'da bulunan Feyenoord Stadyumu'nda karşılaştı. İlk ve ikinci yarıda iki kalede de gol görülmeyince uzatmalara geçildi. 0-0 biten maçta İspanya penaltı atışlarında rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayarak UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu.

Penaltılarda İspanya'nın galibiyetiyle sonuçlanan maçta istatistikler dikkat çekti. Büyük finalde İspanya 21 şut kaydederken, Hırvatistan sadece 12 şut kaydedebildi. Topla oynama oranlarında ise İspanya yüzde 55 oranında topa sahip olurken, Hırvatistan yüzde 45 oranında topu kullanabildi. Toplamda 4 sarı kartın çıktığı maçta, sarı kartların üçünü İspanya gördü. Hollanda ile İtalya'nın üçüncülük için mücadele ettiği maç da İtalya'nın 3-2 galibiyetiyle sonuçlandı.