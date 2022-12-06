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Hırvatistan'ın çeyrek final rakibi kim oldu? Hırvatistan çeyrek finalde kiminle eşleşti?

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Hırvatistan'ın çeyrek final rakibi kim oldu? Hırvatistan çeyrek finalde kiminle eşleşti?

2022 Dünya Kupası son 16 turu maçının ardından çeyrek finale yükselen Hırvatistan çeyrek finalde kimle eşleşti merak ediliyor. Peki, Hırvatistan'ın çeyrek final rakibi kim oldu? Hırvatistan çeyrek finalde kiminle eşleşti? İşte, Hırvatistan'ın rakibi kim oldu? Detaylar...

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Hırvatistan'ın çeyrek final rakibi kim oldu? 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçının ardından çeyrek finale yükselen Hırvatistan çeyrek finalde kimle eşleşti merak ediliyor. Peki, Hırvatistan'ın çeyrek final rakibi kim oldu? Hırvatistan çeyrek finalde kiminle eşleşti? İşte, Hırvatistan'ın rakibi kim oldu? Detaylar...

HIRVATİSTAN'IN ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM OLDU?

Hırvatistan'ın çeyrek finaldeki rakibi Brezilya oldu. Brezilya - Hırvatistan çeyrek final maçı 12 Aralık Pazartesi günü oynanacak.

İşte Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri:

  • Brezilya - Hırvatistan
  • Hollanda - Arjantin
  • İngiltere - Fransa
  • (Fas - İspanya galibi) - (Portekiz - İsviçre galibi)

Hırvatistan'ın çeyrek final rakibi kim oldu? Hırvatistan'ın çeyrek finalde kiminle eşleşti?Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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