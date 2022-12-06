2022 Dünya Kupası son 16 turu maçının ardından çeyrek finale yükselen Hırvatistan çeyrek finalde kimle eşleşti merak ediliyor. Peki, Hırvatistan'ın çeyrek final rakibi kim oldu? Hırvatistan çeyrek finalde kiminle eşleşti? İşte, Hırvatistan'ın rakibi kim oldu? Detaylar...

Hırvatistan'ın çeyrek final rakibi kim oldu? 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçının ardından çeyrek finale yükselen Hırvatistan çeyrek finalde kimle eşleşti merak ediliyor. Peki, Hırvatistan'ın çeyrek final rakibi kim oldu? Hırvatistan çeyrek finalde kiminle eşleşti? İşte, Hırvatistan'ın rakibi kim oldu? Detaylar...

HIRVATİSTAN'IN ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM OLDU?

Hırvatistan'ın çeyrek finaldeki rakibi Brezilya oldu. Brezilya - Hırvatistan çeyrek final maçı 12 Aralık Pazartesi günü oynanacak.

İşte Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri:

Brezilya - Hırvatistan

Hollanda - Arjantin

İngiltere - Fransa

(Fas - İspanya galibi) - (Portekiz - İsviçre galibi)

Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri