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Hırvatistan - Galler ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart Hırvatistan - Galler maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

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Hırvatistan - Galler ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart Hırvatistan - Galler maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Hırvatistan - Galler maçı oldu. Peki, Hırvatistan - Galler ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart Hırvatistan - Galler maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Hırvatistan - Galler maçı ne zaman başlayacak? Hırvatistan - Galler maçının özeti nerede yayınlanır? Hırvatistan - Galler maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...

UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Hırvatistan - Galler maçı olacak. Peki, Hırvatistan - Galler ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart Hırvatistan - Galler maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

Hırvatistan - Galler UEFA Euro 2024 Eleme maçı 25 Mart 2023 Cumartesi günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.

Maçı S Sport + platformundan izleyebilirsiniz.

Maç, Split'da, Poljud Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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