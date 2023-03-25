Hırvatistan - Galler ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart Hırvatistan - Galler maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Hırvatistan - Galler maçı oldu. Peki, Hırvatistan - Galler ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Mart Hırvatistan - Galler maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Hırvatistan - Galler maçı ne zaman başlayacak? Hırvatistan - Galler maçının özeti nerede yayınlanır? Hırvatistan - Galler maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...