Hırvatistan- Fas maçı ne zaman, saat kaçta? Hırvatistan- Fas hangi kanalda? Hırvatistan- Fas maçı canlı izleme linki var mı? 3.lük maçı ne zaman?

Dünya Kupası'nda yarı final maçlarında başarılı oyun sergilemesine rağmen elenen Hırvatistan ve Fas arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından merak ediliyor. Dünya Kupası'nda final heyecanı devam ederken bir yandan da oynanacak olan üçüncülük maçı bekleniyor. Peki, Hırvatistan- Fas maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Hırvatistan- Fas hangi kanalda? Hırvatistan- Fas maçı canlı izleme linki var mı?

Hırvatistan ile Fas Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Fas, Fransa ile oynadığı yarı final maçında elenen takım oldu ve Arjantin karşısında mağlup olan Hırvatistan ile mücadele edecek. Futbolseverler ise Dünya Kupası üçüncülük maçını merak ediyor. Peki, Hırvatistan- Fas maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Hırvatistan- Fas hangi kanalda? Hırvatistan- Fas maçı canlı izleme linki var mı?

HIRVATİSTAN- FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası üçüncülük maçı kapsamında oynanacak olan Hırvatistan- Fas maçı 17 Aralık günü saat 16.00'da oynanacak.

HIRVATİSTAN- FAS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Hırvatistan- Fas maçı TRT 1 ekranlarında şifreli ve canlı olarak futbolseverler ile buluşacak.