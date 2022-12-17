Dünya Kupası'nda heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bugün ve yarın turnuvanın 3. lük ve şampiyonluk maçları oynanacak. Maçların tam süresini merak eden izleyiciler, Hırvatistan - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası 3. lük maçı Hırvatistan - Fas bu akşam mı, saat kaçta, nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. Peki, Hırvatistan - Fas saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

Hırvatistan - Fas maçı ne zaman? Hırvatistan - Fas saat kaçta? Hırvatistan - Fas hangi kanalda? merak edilen başlıklar arasında geliyor. 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Dünya Kupası 3. lük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün? Hırvatistan - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Luseyl şehrinde Arjantin ile Fransa arasında oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

3. LÜK MAÇI NE ZAMAN? BUGÜN MÜ YARIN MI?

Hırvatistan-Fas arasında oynanacak olan 3. lük maçı bugün yani 17 Aralık 2022 Cumartesi günü oynanacak. Maç TRT 1'de saat 18:00 'da başlayacak.

HIRVATİSTAN - FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Hırvatistan-Fas 3. lük maçı 17 Aralık Cumartesi yani bu akşam saat 18:00 'da başlayacak.

HIRVATİSTAN - FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan-Fas maçı TRT 1'de ekranlara gelecek.

HIRVATİSTAN - FAS MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Doha'da, Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak.