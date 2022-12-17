Hırvatistan - Fas maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? Hırvatistan - Fas 3. lük maçı bitti mi, kim kazandı?
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Hırvatistan - Fas Dünya Kupası 3. lük maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 1-1 eşitlikle devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanırken izleyiciler, Hırvatistan - Fas maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? Hırvatistan - Fas 3. lük maçı bitti mi, kim kazandı? merak etti. Peki, Hırvatistan - Fas maçının gollerini kimler attı? Maç sonuçlandı mı?
Hırvatistan - Fas maçı devam ediyor. Maçı canlı takip etmek isteyenler, Hırvatistan - Fas maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Hırvatistan - Fas maçı kaç kaç, maç bitti mi? İşte detaylar...
Hırvatistan-Fas 3. lük maçı 17 Aralık Cumartesi yani bu akşam saat 18:00 'da başlayacak.
Hırvatistan-Fas maçı TRT 1'de ekranlara gelecek.
Maçı 2-1 Hırvatistan kazandı.
Maç 2-1 tamamlandı. Hırvatistan Dünya Kupası'nda 3. oldu. Maçta atılan goller şöyle:
Hırvatistan'ın golleri:
- 7. dakika : Josko Gvardiol
- 42. dakika : Mislav Orsic
Fas'ın golleri:
- 9. dakika : Eşref Dari
MAÇ SONUCU : HIRVATİSTAN 2 - 1 FAS
Maç, Doha'da, Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak.
Sizce 2022 Dünya Kupası şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) December 15, 2022