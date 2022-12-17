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Hırvatistan - Fas maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? Hırvatistan - Fas 3. lük maçı bitti mi, kim kazandı?

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Hırvatistan - Fas maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? Hırvatistan - Fas 3. lük maçı bitti mi, kim kazandı?

Hırvatistan - Fas Dünya Kupası 3. lük maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 1-1 eşitlikle devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanırken izleyiciler, Hırvatistan - Fas maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? Hırvatistan - Fas 3. lük maçı bitti mi, kim kazandı? merak etti. Peki, Hırvatistan - Fas maçının gollerini kimler attı? Maç sonuçlandı mı?

Hırvatistan - Fas maçı devam ediyor. Maçı canlı takip etmek isteyenler, Hırvatistan - Fas maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Hırvatistan - Fas maçı kaç kaç, maç bitti mi? İşte detaylar...

Hırvatistan-Fas 3. lük maçı 17 Aralık Cumartesi yani bu akşam saat 18:00 'da başlayacak.

Hırvatistan-Fas maçı TRT 1'de ekranlara gelecek.

Maçı 2-1 Hırvatistan kazandı.

Maç 2-1 tamamlandı. Hırvatistan Dünya Kupası'nda 3. oldu. Maçta atılan goller şöyle:

Hırvatistan'ın golleri:

  • 7. dakika : Josko Gvardiol
  • 42. dakika : Mislav Orsic

Fas'ın golleri:

  • 9. dakika : Eşref Dari

MAÇ SONUCU : HIRVATİSTAN 2 - 1 FAS

Maç, Doha'da, Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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