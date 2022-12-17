Hırvatistan - Fas maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? Hırvatistan - Fas 3. lük maçı bitti mi, kim kazandı?

Hırvatistan - Fas Dünya Kupası 3. lük maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 1-1 eşitlikle devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanırken izleyiciler, Hırvatistan - Fas maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? Hırvatistan - Fas 3. lük maçı bitti mi, kim kazandı? merak etti. Peki, Hırvatistan - Fas maçının gollerini kimler attı? Maç sonuçlandı mı?