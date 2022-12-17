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Hırvatistan - Fas maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 17 Aralık Hırvatistan - Fas maçının gollerini izle! Maç özeti yayınlandı mı?

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Hırvatistan - Fas maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 17 Aralık Hırvatistan - Fas maçının gollerini izle! Maç özeti yayınlandı mı?

Hırvatistan - Fas Dünya Kupası 3. lük maçında son dakikalar oynanıyor. Maçta Hırvatistan 2-1 önde. Maçın gollerini ve özetini izlemek isteyenler, Hırvatistan - Fas maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 17 Aralık Hırvatistan - Fas maçının gollerini kim attı? Maçın özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Peki, Hırvatistan - Fas maçının özeti yayınlandı mı? Hırvatistan - Fas maçında tüm golleri kimler attı? İşte detaylar...

Hırvatistan - Fas maçının son dakikaları oynanırken maç özetini izlemek isteyenler, Hırvatistan - Fas maç özeti izle! Hırvatistan - Fas maçın gollerini izle! aratması yapıyor. Hırvatistan - Fas maçının gollerini izle! Golleri kim attı?

Hırvatistan-Fas 3. lük maçı 17 Aralık Cumartesi yani bu akşam saat 18:00 'da başlayacak.

Hırvatistan-Fas maçı TRT 1'de ekranlara gelecek.

Maç 2-1 Hırvatistan üstünlüğü ile tamamlandı. Hırvatistan Dünya Kupası'nda 3. oldu.

Maç 2-1 devam ediyor. Hırvatistan önde. Maçta atılan goller şöyle:

Hırvatistan'ın golleri:

  • 7. dakika : Josko Gvardiol
  • 42. dakika : Mislav Orsic

Fas'ın golleri:

  • 9. dakika : Eşref Dari

İLK YARI SONUCU : HIRVATİSTAN 2 - 1 FAS

MAÇ SONUCU : HIRVATİSTAN 2- 1 FAS

Maç 2-1 bitiyor ve Hırvatistan Dünya 3. sü oluyor.

Maç özetini maç bitiminin ardından TRT Youtube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.

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Maç, Doha'da, Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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