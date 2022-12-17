Hırvatistan - Fas maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 17 Aralık Hırvatistan - Fas maçının gollerini izle! Maç özeti yayınlandı mı?

Hırvatistan - Fas Dünya Kupası 3. lük maçında son dakikalar oynanıyor. Maçta Hırvatistan 2-1 önde. Maçın gollerini ve özetini izlemek isteyenler, Hırvatistan - Fas maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 17 Aralık Hırvatistan - Fas maçının gollerini kim attı? Maçın özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Peki, Hırvatistan - Fas maçının özeti yayınlandı mı? Hırvatistan - Fas maçında tüm golleri kimler attı? İşte detaylar...