Hırvatistan - Fas maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 17 Aralık Hırvatistan - Fas maçının gollerini izle! Maç özeti yayınlandı mı?
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Hırvatistan - Fas Dünya Kupası 3. lük maçında son dakikalar oynanıyor. Maçta Hırvatistan 2-1 önde. Maçın gollerini ve özetini izlemek isteyenler, Hırvatistan - Fas maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 17 Aralık Hırvatistan - Fas maçının gollerini kim attı? Maçın özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Peki, Hırvatistan - Fas maçının özeti yayınlandı mı? Hırvatistan - Fas maçında tüm golleri kimler attı? İşte detaylar...
Hırvatistan - Fas maçının son dakikaları oynanırken maç özetini izlemek isteyenler, Hırvatistan - Fas maç özeti izle! Hırvatistan - Fas maçın gollerini izle! aratması yapıyor. Hırvatistan - Fas maçının gollerini izle! Golleri kim attı?
Hırvatistan-Fas 3. lük maçı 17 Aralık Cumartesi yani bu akşam saat 18:00 'da başlayacak.
Hırvatistan-Fas maçı TRT 1'de ekranlara gelecek.
Maç 2-1 Hırvatistan üstünlüğü ile tamamlandı. Hırvatistan Dünya Kupası'nda 3. oldu.
Maç 2-1 devam ediyor. Hırvatistan önde. Maçta atılan goller şöyle:
Hırvatistan'ın golleri:
- 7. dakika : Josko Gvardiol
- 42. dakika : Mislav Orsic
Fas'ın golleri:
- 9. dakika : Eşref Dari
İLK YARI SONUCU : HIRVATİSTAN 2 - 1 FAS
MAÇ SONUCU : HIRVATİSTAN 2- 1 FAS
Maç 2-1 bitiyor ve Hırvatistan Dünya 3. sü oluyor.
Maç özetini maç bitiminin ardından TRT Youtube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.
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Maç, Doha'da, Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak.
Sizce 2022 Dünya Kupası şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) December 15, 2022