2022 Dünya Kupası 3. lük maçı Hırvatistan - Fas arasında yapılacak ve maç bugün oynanacak. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler, Hırvatistan - Fas ilk 11'de kimler var? Hırvatistan - Fas maçının hakemi kimdir? Hırvatistan ilk 11'de kimler var? Fas ilk 11'deki isimler neler? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Hırvatistan - Fas maçına dakikalar kala izleyiciler, Hırvatistan - Fas ilk 11'de kimler var? Hırvatistan - Fas maçının hakemi kimdir? Hırvatistan ilk 11'de kimler var? Fas ilk 11'deki isimler! merak ediyor. İşte detaylar...

HIRVATİSTAN - FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hırvatistan - Fas Dünya Kupası 3. lük maçı 17 Aralık 2022 Cumartesi günü yani bu akşam saat 18:00 'da başlayacak.

HIRVATİSTAN - FAS MAÇININ İLK 11'İ AÇIKLANDI MI?

Maçtaki ilk 11'ler şöyle:

Hırvatistan ilk 11:

Livakovic

Stanisic

Sutalo

Gvardiol

Perisic

Modric

Kovacic

Majer

Kramaric

Livaja

Orsic

Fas ilk 11:

Bono

Hakimi

Dari

El Yamiq

Attiat

Sabiri

El Khanouss

Amrabat

Ziyech

En-Nesyri

Boufal

HIRVATİSTAN - FAS MAÇININ HAKEMİ KİMDİR?

Maçı, Abdulrahman Al Jassim yönetecek.