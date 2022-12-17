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Hırvatistan - Fas ilk 11'de kimler var? Hırvatistan - Fas maçının hakemi kimdir? Hırvatistan ilk 11'de kimler var? Fas ilk 11'deki isimler!

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Hırvatistan - Fas ilk 11'de kimler var? Hırvatistan - Fas maçının hakemi kimdir? Hırvatistan ilk 11'de kimler var? Fas ilk 11'deki isimler!

2022 Dünya Kupası 3. lük maçı Hırvatistan - Fas arasında yapılacak ve maç bugün oynanacak. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler, Hırvatistan - Fas ilk 11'de kimler var? Hırvatistan - Fas maçının hakemi kimdir? Hırvatistan ilk 11'de kimler var? Fas ilk 11'deki isimler neler? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Hırvatistan - Fas maçına dakikalar kala izleyiciler, Hırvatistan - Fas ilk 11'de kimler var? Hırvatistan - Fas maçının hakemi kimdir? Hırvatistan ilk 11'de kimler var? Fas ilk 11'deki isimler! merak ediyor. İşte detaylar...

Hırvatistan - Fas Dünya Kupası 3. lük maçı 17 Aralık 2022 Cumartesi günü yani bu akşam saat 18:00 'da başlayacak.

Maçtaki ilk 11'ler şöyle:

Hırvatistan ilk 11:

  • Livakovic
  • Stanisic
  • Sutalo
  • Gvardiol
  • Perisic
  • Modric
  • Kovacic
  • Majer
  • Kramaric
  • Livaja
  • Orsic

Fas ilk 11:

  • Bono
  • Hakimi
  • Dari
  • El Yamiq
  • Attiat
  • Sabiri
  • El Khanouss
  • Amrabat
  • Ziyech
  • En-Nesyri
  • Boufal

Maçı, Abdulrahman Al Jassim yönetecek.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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