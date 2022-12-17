Hırvatistan - Fas ilk 11'de kimler var? Hırvatistan - Fas maçının hakemi kimdir? Hırvatistan ilk 11'de kimler var? Fas ilk 11'deki isimler!
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2022 Dünya Kupası 3. lük maçı Hırvatistan - Fas arasında yapılacak ve maç bugün oynanacak. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler, Hırvatistan - Fas ilk 11'de kimler var? Hırvatistan - Fas maçının hakemi kimdir? Hırvatistan ilk 11'de kimler var? Fas ilk 11'deki isimler neler? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...
Hırvatistan - Fas maçına dakikalar kala izleyiciler, Hırvatistan - Fas ilk 11'de kimler var? Hırvatistan - Fas maçının hakemi kimdir? Hırvatistan ilk 11'de kimler var? Fas ilk 11'deki isimler! merak ediyor. İşte detaylar...
Hırvatistan - Fas Dünya Kupası 3. lük maçı 17 Aralık 2022 Cumartesi günü yani bu akşam saat 18:00 'da başlayacak.
Maçtaki ilk 11'ler şöyle:
Hırvatistan ilk 11:
- Livakovic
- Stanisic
- Sutalo
- Gvardiol
- Perisic
- Modric
- Kovacic
- Majer
- Kramaric
- Livaja
- Orsic
Fas ilk 11:
- Bono
- Hakimi
- Dari
- El Yamiq
- Attiat
- Sabiri
- El Khanouss
- Amrabat
- Ziyech
- En-Nesyri
- Boufal
Maçı, Abdulrahman Al Jassim yönetecek.
Sizce 2022 Dünya Kupası şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) December 15, 2022