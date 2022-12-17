Hırvatistan - Fas Dünya Kupası 3. lük maçı bu akşam oynanacak. Maçın ardından Dünyanın en iyi 3. ülke takımı belli olacak. Maçı canlı seyretmek isteyenler Google'da, Hırvatistan - Fas canlı izle! 17 Aralık 2022 Cumartesi Hırvatistan - Fas Dünya Kupası 3. lük maçı canlı izle! Üçüncülük maçını izle! araştırması yapıyor. Peki, Hırvatistan - Fas maçı nereden izlenir? Hırvatistan - Fas maçını HD izle!

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3. LÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hırvatistan-Fas arasında oynanacak olan 3. lük maçı bugün yani 17 Aralık 2022 Cumartesi günü oynanacak. Maç TRT 1'de saat 18:00 'da başlayacak.

HIRVATİSTAN - FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Hırvatistan-Fas 3. lük maçı 17 Aralık Cumartesi yani bu akşam saat 18:00 'da başlayacak.

HIRVATİSTAN - FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan-Fas maçı TRT 1'de ekranlara gelecek.

HIRVATİSTAN - FAS MAÇINI CANLI İZLE!

Maçı TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRT 1 CANLI İZLE!

HIRVATİSTAN - FAS MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Doha'da, Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.