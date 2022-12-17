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Hırvatistan - Fas canlı izle! 17 Aralık 2022 Cumartesi Hırvatistan - Fas Dünya Kupası 3. lük maçı canlı izle! Üçüncülük maçını izle!

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Hırvatistan - Fas canlı izle! 17 Aralık 2022 Cumartesi Hırvatistan - Fas Dünya Kupası 3. lük maçı canlı izle! Üçüncülük maçını izle!

Hırvatistan - Fas Dünya Kupası 3. lük maçı bu akşam oynanacak. Maçın ardından Dünyanın en iyi 3. ülke takımı belli olacak. Maçı canlı seyretmek isteyenler Google'da, Hırvatistan - Fas canlı izle! 17 Aralık 2022 Cumartesi Hırvatistan - Fas Dünya Kupası 3. lük maçı canlı izle! Üçüncülük maçını izle! araştırması yapıyor. Peki, Hırvatistan - Fas maçı nereden izlenir? Hırvatistan - Fas maçını HD izle!

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Hırvatistan-Fas arasında oynanacak olan 3. lük maçı bugün yani 17 Aralık 2022 Cumartesi günü oynanacak. Maç TRT 1'de saat 18:00 'da başlayacak.

Hırvatistan-Fas 3. lük maçı 17 Aralık Cumartesi yani bu akşam saat 18:00 'da başlayacak.

Hırvatistan-Fas maçı TRT 1'de ekranlara gelecek.

Hırvatistan - Fas canlı izle! 17 Aralık 2022 Cumartesi Hırvatistan - Fas Dünya Kupası 3. lük maçı canlı izle! Üçüncülük maçını izle!

Maçı TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRT 1 CANLI İZLE!

Maç, Doha'da, Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak.

  • TÜRKSAT 4A
  • Frekans 11794
  • Polarizasyon V(Dikey)
  • Sembol Oranı 30000
  • FEC 3/4

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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