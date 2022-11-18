Hırvatistan Dünya Kupası'nda var mı? Hırvatistan Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Hırvatistan Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Hırvatistan Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Hırvatistan Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

Hırvatistan Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Hırvatistan Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Hırvatistan Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Hırvatistan Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

HIRVATİSTAN DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

Hırvatistan 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almaktadır. Dünya Kupası'nda F grubunda yer alan Hırvatistan'ın gruptaki rakipleri Belçika, Fas ve Kanada'dır. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?