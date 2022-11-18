Dünya kupası karşılaşmalarında yer alacak olan Hırvatistan Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Sorusu, sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu haberimizde merak edenler için Hırvatistan Dünya Kupası oyuncuları kim? Sorusunu yanıtladık. Peki, Hırvatistan Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Hırvatistan Dünya Kupası oyuncuları kim? 2022 Hırvatistan Dünya Kupası kadrosu!

Dünya kupasında karşılaşacak olan takımların kadroları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Birçok futbolsever Hırvatistan Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Dünya kupasında kıyasıya mücadele edece olan Hırvatistan Dünya Kupası kadrosu oyuncuları kim? Peki, Hırvatistan Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Hırvatistan Dünya Kupası oyuncuları kim? 2022 Hırvatistan Dünya Kupası kadrosu!

HIRVATISTAN DÜNYA KUPASI KADROSUNDA KİMLER VAR

Dünya kupası karşılaşmalarında yer alacak olan Hırvatistan'ın kadrosunda yer alacak olan isimler şu şekilde;

2022 Hırvatistan Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler : Dominik Livakovic, Ivica Ivusic, Ivo Grbic

Savunma : Domagoj Vida, Dejan Lovren, Borna Barisic, Josip Juranovic, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanisic, Martin Erlic, Josip Sutalo

Orta Saha : Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Lovro Majer, Kristijan Jakic, Luka Sucic

Forvet : Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Bruno Petkovic, Mislav Orsic, Ante Budimir, Marko Livaja