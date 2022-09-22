Hırvatistan - Danimarka maçı ne zaman, hangi kanalda? Hırvatistan - Danimarka maçı saat kaçta? Hırvatistan - Danimarka maçı şifresiz mi, HD canlı izle

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HIRVATİSTAN - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Hırvatistan - Danimarka arasında Stadion Maksimir oynanacak mücadele 22 Eylül Perşembe günü S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

HIRVATİSTAN - DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Hırvatistan - Danimarka arasındaki mücadele 22 Eylül Perşembe günü saat 21:45'de başlayacak.