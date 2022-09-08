Hırvatistan Cumhurbaşkanı kim? Sorusu, Hırvatistan ülkesinin Cumhurbaşkanını merak edenler tarafından oldukça sık aratılmaktadır. Birçok kişinin merak ettiği bu soruyu sizler için yanıtladık. Peki, İşte Hırvatistan Cumhurbaşkanı kim? Hırvatistan ülkesinin Cumhurbaşkanı kimdir? Hırvatistan Cumhurbaşkanı hayatı ve biyografisi

Hırvatistan Cumhurbaşkanı ve hayatı, Hırvatistan'a dair en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Yaklaşık olarak 4.2 Milyon kişinin yaşamakta olduğu Hırvatistan'da Hırvatça konuşulmaktadır. Peki, Hırvatistan Cumhurbaşkanı kim? Hırvatistan ülkesinin Cumhurbaşkanı kimdir? İşte Hırvatistan Cumhurbaşkanı hayatı ve biyografisi

HIRVATİSTAN CUMHURBAŞKANI KİM?

4.2 Milyon kişinin yaşamakta olduğu Hırvatistan'da Zoran Milanovic Cumhurbaşkanlığı yapmaktadır. Milanoviç, 2007 yılında Sosyal Demokrat Parti başkanlığına seçildi. 2007'deki seçimlerde Hırvatistan parlamentosuna milletvekili olarak giren Milanoviç, 2008 yılında SDP başkanlığına yeniden seçildi. 2010 yılının Aralık ayında kurulan ve başkanlığını yaptığı SDP'nin etrafında toplanan Hırvat Halk Partisi (HNS), Istra Demokrat Meclisi (IDS) ve Hırvat Emeklileri Partisi'nden oluşan Kukuriku koalisyonunun da lideridir.

ZORAN MİLANOVİC'İN HAYATI

Zoran Milanoviç 1986 yılında, Yargı'da Zagreb Üniversitesi'ne girdi. Hırvatça, İngilizce, Fransızca ve Rusça bilmektedir. Üniversiteden sonra, Hırvat Ticaret Mahkemesi'nde stajyer oldu ve 1993 yılında, gelecekteki siyasi rakibi Ivo Sanader tarafından kabul edilmeden, Hırvat Dışişleri Bakanlığında işe başladı. Bir yıl sonra, Dağlık Karabağ'a, bir Birleşmiş Milletler barış misyonunun parçası olarak gitti. 1996 yılında Brüksel'de Avrupa Birliği ve NATO'da Hırvat heyetinin bir danışmanı oldu. Görev süresinin sonunda, 1999 yılında Dışişleri Bakanlığı'na döndü.