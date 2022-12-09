Brezilya - Hırvatistan maçı CANLI izle! Brezilya Hırvatistan maçı canlı yayın izle! Brezilya maçı canlı yayın izle!
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Brezilya - Hırvatistan maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacaktır.
Brezilya - Hırvatistan maçı bugün (09.12.2022) oynanacak.
Brezilya - Hırvatistan maçı bugün saat 22.00'de başlayacak.
Brezilya - Hırvatistan maçı Al Rayyan'da, Education City Stadyumu'nda oynanacak.