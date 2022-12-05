Hiranur Vakfı, İdlib Şehrini Ekmeğe ve Kıyafete Doyurdu

Hiranur vakfı, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde 2022 yılına kadar süren iç savaşlardan etkilenen mazlum ve mağdurların yanında durmaya devam ediyor! Bu kapsamda insani yardım çalışmalarına devam eden Hiranur vakfı, Suriye'de Ekmek dağıtımı ve hiyim yardımının organizasyonunu gerçekleştirdi.

İdlib şehri ekmeğe ve kıyafete doydu!

İdlib şehrinin altı ayrı bölgesinde hayırseverlerinin desteğiyle mazlumlara kıyafet ve ekmek ulaştıran Hiranur vakfı, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hiranur vakfı'nın, inşa ettiği briket evlerde kalan aileleri yalnız bırakmayan dernek, her türlü gıda ve kıyafet yardımını yardımseverlerin desteğiyle sürdürmeye devam ediyor. Sıcak yuvalarına kavuşan insanlara gıda paketi ve yakacak gibi yardımların yanı sıra en temel ihtiyaçlardan olan ekmeği ulaştırırken, yanında kıyafet dağıtımı ve her türlü temel ihtiyaçları da ulaştırmaya devam ediyor!

Mazlumların her zaman yanında! ?

Hiranur vakfı son dönemlerde yaptığı çalışmalarla özellikle yoksul ülkelerin umudu haline geldi. Yoksullukla mücadele eden ülkelerin gözde derneği olan Hiranur vakfı, Afrika ve özellikle sussuzluka, açlıkla, sefillikle mücadele eden diğer ülkeler için yardım kampanyaları düzenlemeye devam ediyor!