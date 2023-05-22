Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Hiram Abas hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Hiram Abas'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Hiram Abas kimdir? Hiram Abas kaç yaşında, nereli? Hiram Abas hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Hiram Abas hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Hiram Abas'ın hayatını araştırıyor. Peki, Hiram Abas kimdir? Hiram Abas kaç yaşında, nereli? Hiram Abas hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

HİRAM ABAS KİMDİR?

Mustafa Hiram Abas (Bay Pipo olarak da bilinir) (1932, İstanbul - 26 Eylül 1990, Kadıköy, İstanbul), Türk istihbaratçı. Anne tarafından dedesi, Osman Hamdi Bey'in yeğeni olan eski müzeler umum müdürü Mübarek Galip Eldem ve anneannesi Munise Eldem'dir. Mehmet Eymür 2013'te katıldığı bir programda Hiram Abas'a Hiram adını, dedesinin mason olmasından dolayı verdiğini söylemiştir. Babası kaptanlık mesleğiyle uğraşan Hilmi Abas, annesi ise 27 Ocak 1981'de vefat eden Fatma Roksan Abas'tır. Çocuklarının ismi Cengiz ve Cenan'dır. 4 dayısının ismi ise Galip, Memduh, Hüsrev ve İskender Eldem'dir. 1932'de İstanbul'da doğdu. Hiram Abas gençlik yıllarında boks ile ilgilenmiş ve ufak çapta şampiyonluklar kazanmıştır. 1957 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Müfettişlik görevinden sonra yedek subay olan ve Millî İstihbarat Teşkilatı'nda çalışmaya başlayan ve 12 Mart döneminde MİT'te etkin görevlerde bulunan Abas, 1978'de Namık Kemal Ersun'un tasfiyesiyle ilişkili olarak kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Turgut Özal'ın MİT'i sivilleştirme projesinin başında olmasından ötürü öldürüldüğü şeklinde iddialar vardır. Amerikan silah firmalarının Türkiye temsilciliğini yapan bir şirkette çalışırken, 26 Eylül 1990 sabahı işine gitmek için yola çıktığında uğradığı suikastta yaşamını yitirdi. Evinin yakınlarında, belediye işçisi gibi giyinmiş kişilerin açtığı çapraz ateşin ortasında kalan Abas, olay yerinde öldü. Cinayeti Devrimci Sol üstlense de, Hiram Abas'ın cinayet faili halen bulunamamıştır.