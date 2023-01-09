Hirai Zerdüş - Yara Bere sözleri! 'Yara Bere' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Hirai Zerdüş'ün yeni şarkısı Yara Bere, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Hirai Zerdüş - Yara Bere şarkı sözleri nelerdir? Hirai Zerdüş - Yara Bere sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
Hirai Zerdüş - Yara Bere şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Ferhat Akhan'a aittir.
YARA BERE ŞARKI SÖZLERİ
Ne gecem var ne gündüzüm
Ne sevincim ne gülüşüm
Sen gidince ben ölmüşüm
Biçareyim yapayalnız kalmışım
***
Yara bere içindeyim
Bir uçurum dibindeyim
Elim uzar ölüm çeker
Yaram kanar kanar kanar hey..
***
Ne sesim var ne çığlığım
Ne gücüm var ne dermanım
Sen gidince ben yanarım
Yangınlarda bir başıma kalmışım
***
Yara bere içindeyim
Bir uçurum dibindeyim
Elim uzar ölüm çeker
Yaram kanar kanar kanar hey..