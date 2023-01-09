Hirai Zerdüş - Yara Bere sözleri! 'Yara Bere' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Hirai Zerdüş'ün yeni şarkısı Yara Bere, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Hirai Zerdüş - Yara Bere şarkı sözleri nelerdir? Hirai Zerdüş - Yara Bere sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...

Hirai Zerdüş - Yara Bere şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Ferhat Akhan'a aittir.

YARA BERE ŞARKI SÖZLERİ

Ne gecem var ne gündüzüm

Ne sevincim ne gülüşüm

Sen gidince ben ölmüşüm

Biçareyim yapayalnız kalmışım

***

Yara bere içindeyim

Bir uçurum dibindeyim

Elim uzar ölüm çeker

Yaram kanar kanar kanar hey..

***

Ne sesim var ne çığlığım

Ne gücüm var ne dermanım

Sen gidince ben yanarım

Yangınlarda bir başıma kalmışım

***

Yara bere içindeyim

Bir uçurum dibindeyim

Elim uzar ölüm çeker

Yaram kanar kanar kanar hey..