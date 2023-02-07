Maraş'ta meydana gelen depremin ardından Hipotermi rahatsızlığı deprem bölgesi göçük altında kalan vatandaşlar için büyük tehlike oluşturan sorunların arasında yer alıyor. Deprem bölgesinde AFAD ekipleri zamanla yarışı devam ederken her saat ve dakika çok önemli. Vatandaşlar ise bu ölümcül hastalığın ne olduğunu ve belirtilerini merak ediyor. Peki, Hipotermi nedir? Hipotermi hastalığının belirtileri nelerdir? Hipotermi rahatsızlığı nasıl tedavi edilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Fay hattı olmayan yerde deprem olur mu? Hangi bölgelerde deprem olur? Fay hattı olan bölgeler neresi?

Kahramanmaraş merkez olmak üzere 10 ili etkileyen 7,7 şiddetindeki deprem, yoğun kar yağışı ve düşen sıcaklıklar nedeniyle tehdit oluşturuyor. Enkaz altında kalan vatandaşları bekleyen bir tehlike de saatler ilerledikçe Vücut ısısının düşmesi sonucu Hipotermi rahatsızlığına bağlı yaşanan ölümler. Deprem bölgesinde AFAD ekipleri zamanla yarışıyor. Vatandaşlar ise bu ölümcül hastalığın ne olduğunu ve belirtilerini merak ediyor. Peki, Hipotermi nedir? Hipotermi hastalığının belirtileri nelerdir? Hipotermi rahatsızlığı nasıl tedavi edilir? Hipotermi rahatsızlığı ne kadar sürer? Detaylar haberimizde...

HİPOTEMİ NEDİR?

Hipotermi, 37 derece olan normal vücut sıcaklığının, 35 derecenin altına düşmesi halinde meydana geliyor. Hipotermi genellikle yağmur, rüzgâr, kar veya soğuk suya maruz kalma gibi faktörler tarafından tetikleniyor. Vücut sıcaklığıyla ilgili olan hipotermi durumu ölüme sebep olabilecek kadar tehlikeli bir rahatsızlık. Ayrıca hastalık uzun süre göçük altında kalan vatandaşlarda çok sık görülüyor. Hatalığı görülen kişilerde kalıcı rahatsızlıklar bırakıyor. Bazı durulmada ise ölümcülbir rahatsızlık haline dönüşebiliyor.

HİPOTEMİ HASTALIĞININ BERİLTİLERİ NELERDİR?

El ve ayaklarda soğukluk.

Cilt renginde solukluk.

Titreme.

Net olmayan, yavaşlamış konuşma.

Seste kısıklık.

Yorgunluk.

Hafif zihin karışıklığı şeklinde sıralanabilir.

HİPOTEMİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Hipoderminin rahatsızlığının diğer belirti ve semptomları arasında bilinç kaybı, geveleyerek konuşma veya mırıldanma, karışıklık veya hafıza kaybı, sakarlık veya koordinasyon eksikliği, titreme, uyuşukluk veya çok düşük enerji, yavaş ve hafif nefes alma, zayıf nabız, ve özellikle bebeklerde parlak kırmızı, soğuk cilt bulunur.

HİPOTEMİYE NASIL MÜDAHALE EDİLİR?

Hasta ile konuşularak ya da hafifçe sarsarak bilinci kontrol edilmelidir. Bilinç kaybı durumunda solunum ve dolaşım yani nabzı ??kontrol etmek gerekir. Gerekliyse kalp masajı ve suni solunuma başlanmalıdır. Eğer mümkünse hasta sıcak bir ortama taşınmalıdır.

HİPOTEMİ RAHATSIZLIĞI NE KADAER SÜRER?

10 °C'lik bir su sıcaklığı bir saat kadar kısa bir sürede ölüme neden olabilir ve donma noktasına yakın su sıcaklıkları 15 dakika kadar kısa bir sürede ölüme neden olabili