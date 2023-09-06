Hipotermi nedir? Hipotermi belirtileri neler? Hipotermi tedavisi!

Hipotermi, vücut sıcaklığının normallerin altına düştüğü ve yaşam için tehlikeli bir durum olan bir tıbbi durumdur. Soğuk hava koşullarında veya uzun süre soğuk suya maruz kalmak gibi durumlarda hipotermi riski artar. Peki, hipotermi nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir? Detaylar haberimizde...

HİPOTERMİ NEDİR?

Hipotermi, vücut sıcaklığının normal seviyelerinin (genellikle 37°C veya 98.6°F) altına düştüğü bir durumdur. Vücut ısısı düştüğünde, vücudun normal işlevleri bozulabilir ve ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Hipotermi, hafiften şiddetliye kadar farklı derecelerde olabilir.

HİPOTERMİ BELİRTİLERİ NELER?

Hipoterminin ilk belirtisi genellikle titreme veya üşüme hissidir, vücut sıcaklığını artırmaya çalışır. Kaslar sertleşebilir ve vücut hareketleri zorlaşabilir. Enerji kaybı, halsizlik ve yorgunluk hissi olabilir. Zihinsel karışıklık, konuşma güçlüğü ve karar verme yeteneğinde azalma olabilir. Nabız hızı yavaşlayabilir ve solunum zorlaşabilir. Şiddetli hipotermi durumunda bilinç kaybı meydana gelebilir.

HİPOTERMİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hipotermi tedavisi acil bir müdahale gerektirir. İşte hipotermi tedavisi için adımlar:

Hemen Isıtma: Hipotermi şüphesi varsa, kişiyi hemen sıcak bir ortama taşıyın. Islak giysileri çıkarın ve vücudu sıcak battaniyeler veya giysilerle sarın.

Sıcak İçecekler: Sıcak içecekler verin, özellikle sıcak tatlı çay veya sıcak su içilebilir.

Vücut Isısını Artırma : Isı kaybını azaltmak için kişiyi sıcak suya batırarak veya sıcak su torbaları kullanarak vücut ısısını yükseltmeye çalışın.

Acil Tıbbi Yardım: Şiddetli hipotermi durumlarında veya bilinç kaybı durumunda derhal tıbbi yardım çağırın.