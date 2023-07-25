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Hınıs Belediyesi hangi partiden? Hınıs Belediye Başkanı kimdir?

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Ülkemizin her yeri sevilerek geziliyor. Ülkemizin şehirlerinin belediye başkanlarının kim olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Hınıs Belediyesi hangi partiden? Hınıs Belediye Başkanı kimdir? soruları aratılıyor. Peki, Hınıs Belediyesi hangi partiden? Hınıs Belediye Başkanı kimdir? İşte detaylar...

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Hınıs Belediye Başkanı kim? sorusu merak ediliyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Hınıs Belediyesi hangi partiden? Hınıs Belediye Başkanı kimdir? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

HINIS BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Hınıs Belediye Başkanlığını Erdoğan Eren yapmaktadır.

ERDOĞAN EREN KİMDİR?

Erdoğan Eren, 05.05.1978 Hınıs doğumludur. İlk orta ve lise öğrenimimi Hınıs'taki çeşitli okullarda tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü yüksek onur belgesiyle bitiren Eren, yüksek lisansını ise Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Hınıs Belediyesi Erdoğan Eren Hınıs Gündem Haberler

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