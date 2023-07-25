Hınıs Belediyesi hangi partiden? Hınıs Belediye Başkanı kimdir?

Ülkemizin her yeri sevilerek geziliyor. Ülkemizin şehirlerinin belediye başkanlarının kim olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Hınıs Belediyesi hangi partiden? Hınıs Belediye Başkanı kimdir? soruları aratılıyor. Peki, Hınıs Belediyesi hangi partiden? Hınıs Belediye Başkanı kimdir? İşte detaylar...