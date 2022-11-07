Hıngal (Hingel Mantısı) tarifi! Masterchef Hıngal nedir, nasıl yapılır? Hıngal (Hinkal & Hınkal) için gerekli malzemeler! Hıngal hangi yöreye ait?

Masterchef 7 Kasım yarışmasında şefler tarafından Hingel Mantısı yapılması istendi. Peki Masterchef Hingel Mantısı nasıl yapılır? Hingel Mantısı için gerekli malzemeler nelerdir? Hingel Mantısı yemek tarifi! Hingel Mantısı nasıl yapılır? Hingel Mantısı yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Hingel Mantısı tarifi oldu. Peki en güzel Hingel Mantısı yemek tarifi nasıldır? Hingel Mantısı yemeği nasıl yapılır? Hingel Mantısı için gerekli malzemeler nelerdir? Hingel Mantısı nasıl yapılır? Hingel Mantısı için gerekenler neler?

HINGAL NEDİR? HANGİ YÖREYE AİT?

Hıngal (Hingel mantısı) bir mantı çeşididir. Birçok yörede farklı isimlerle bilinen Hıngal'ın en meşhur olduğu bölge batı Karadeniz bölgesidir. Özellikle Düzce ve civarlarında çok yapılmaktadır.

HINGAL İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Malzemeler;

-2 su bardağı su

-3 yumurta

-1,5 tatlı kaşığı tuz

-5-6 su bardağı kadar un (Sert bir hamur haline gelenine kadar un ekleyin.)

İç harcı için;

-Yarım kilo kıyma

-2 tane ince doğranmış soğan

-Bir tutam maydanoz

-Tuz

-Karabiber

-Pul biber

HINGAL NASIL YAPILIR?

Hamuru için tüm malzemeyi sert bir hamur haline gelene kadar yoğurun.

Üzerine nemli bir bezle örtüp yarım saat dinlenlenmeye bırakın.

iç malzemesi için tüm malzemeleyi rondoda çekin.

Daha sonra yarım saat dinlendirdiğiniz hamuru oklava yardımı ile açın.

Su bardağı ile yuvarlak şekillerde kesin.

Elinize alıp ortasına 1 yemek kaşığı hazırladığınız iç harçtan koyup, iki parmağınızı kullanarak sağ ve sol kenarlarından kıvırın.

Dilerseniz poğaça gibi kapatabilir ya da kare kesip üçken şekil verebilirsiniz.

Daha sonra tuzlu suda haşlayın.

Sarmısaklı yoğurtla ve tereyağlı sos ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

GÜRCÜ MANTISI (HİNKALİ) İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kg orta yağlı kıyma

2 adet iri kuru soğan

1,5 kg buğday unu

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Yeteri miktar su

GÜRCÜ MANTISI HİNKALİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak yoğurma kabına un alınır. İçine tuz, yumurta ve yeteri miktar kaynatılıp ılıtılmış su ilave edilir. Kulak memesinden biraz daha katı hamur yoğurulur ve 15 dakika kadar dinlenmeye bırakılır. Diğer tarafta kıyma bir kaba alınır. İçine çok ince doğranmış soğan, tuz ve karabiber konur. Bir su bardağı su da ilave edilerek kıyma yumuşatılır. Dinlemiş hamurdan küçük bezeler hazırlanır ve on beş santim çapında açılır. Çok ince olmamasına dikkat edilir. Ortasına hazırlanmış kıymalı harçtan konur. Bohça şeklinde büzerek kapatılır. Bu şekilde hazırlanan mantılar bol su ile haşlanarak servis tabağına alınır. Arzu eden karabiber serperek servis edebilir. Bu yemeğin özelliği elle yenmesidir. Çünkü çatal batırılırsa hinkalinin içindeki sular akarak lezzetini kaybettirebilir.