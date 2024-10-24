Hindistan Türkiye'yi neden kabul etmedi, neden reddetti (BRİCS)?

Hindistan, Türkiye'nin BRICS üyelik teklifini reddetti. Alman BILD gazetesine göre Hindistan, düşmanı Pakistan ile Ankara'nın iyi ilişkilerini gerekçe göstererek teklifi reddetti. Gerekli oybirliği sağlanamadı. Hindistan Türkiye'yi neden kabul etmedi?

HİNDİSTAN TÜRKİYE'Yİ NEDEN KABUL ETMEDİ?

Hindistan, Türkiye'nin BRICS üyelik teklifini reddetti.

Alman BILD gazetesine göre Hindistan, düşmanı Pakistan ile Ankara'nın iyi ilişkilerini gerekçe göstererek üyelik teklifini reddetti. Gerekli oybirliğinin sağlanamadığı bildirildi.

BRICS için bir araya gelen devlet ve hükümet başkanlarının, gruba şimdilik yeni üye kabul etmeme kararı aldığı bildirildi.

BRICS bloğuna son olarak İran, Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan katıldı. Türkiye, Azerbaycan ve Malezya resmi olarak üyelik başvurusunda bulundu. Uzmanlar, BRICS'te yakın zamanda genişleme olmayacağını belirtiyor. Bunun nedeni olarak da genişleme dalgasına karşı olan birçok ülke olması gösteriliyor.

BRICS NEDİR?

Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını isteyen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin 2006'da, "BRIC" grubunu kurdu. Grup adını, bu ülkelerin İngilizce baş harflerinden alıyor. 2011'de Güney Afrika'nın da katılmasıyla grubun adı "BRICS" oldu. BRIC kısaltmasını ilk kez 2001'de o zamanlar yatırım bankası Goldman-Sachs'ta yönetici olan İngiliz ekonomist Jim O'Neill kullandı. Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in İngilizce okunuşunun baş harflerini bir araya getiren O'Neill, bu dört ülkenin 2050'ye kadar dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alacağı öngörüsünde bulundu.