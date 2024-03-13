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Hindistan Piyasa Düzenleyicisi, kripto ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

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Hindistan'da finansal piyasaların lideri, dijital varlıkların ve kripto paraların artan popülaritesine karşı geleneksel finans sistemlerinin ayakta kalabilmesi için yeniliklere açık olması gerektiğini savundu. Yetkili, anında işlem tamamlanması ve tokenleştirme gibi yeniliklerin hayati önem taşıdığını ve düzenlenmiş finans piyasalarının bu adımları atmaması halinde yatırımcıların kripto varlıklara yönelebileceğini dile getirdi.

Dijital varlıkların ve kripto paraların popülerliği arttıkça, geleneksel finans sistemi ayakta kalabilmek için yenilikler yapmaya devam ediyor. Bu noktada Hindistan alanında lider ülkelerden birisi olmak için çalışmalarını hızlandırıyor.

Geleneksel Piyasaların Dijital Dönüşümü

Hindistan'da finansal piyasaların lideri, dijital varlıkların ve kripto paraların artan popülaritesine karşı geleneksel finans sistemlerinin ayakta kalabilmesi için yeniliklere açık olması gerektiğini savundu. Yetkili, anında işlem tamamlanması ve tokenleştirme gibi yeniliklerin hayati önem taşıdığını ve düzenlenmiş finans piyasalarının bu adımları atmaması halinde yatırımcıların kripto varlıklara yönelebileceğini dile getirdi.

Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu'nun (SEBI) lideri olan Madhabi Puri Buch, 28 Mart'tan itibaren Hindistan'ın dünyada aynı gün içinde ödeme yapma seçeneğini sunan ikinci ülke olacağını ve bu sayede önemli bir hızlanma sağlanacağını açıkladı. Yapılan açıklamada bu yeni düzenleme ile Hindistan'ın ödeme süreçlerinde uluslararası alanda lider konuma yükselmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Yetkili, yatırımcıların ve piyasa katılımcılarının işlemlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek istediklerini ve geleneksel piyasalar bu ihtiyacı karşılayamazsa dijital varlıklara yönelim artacağını vurguladı. Bununla birlikte 2025 Mart ayından itibaren anında ödeme sisteminin genel olarak benimsenmesi planlanıyor olsa da planın detaylarının henüz onaylanmadığını belirtmemizde yarar var.

Son olarak Buch, kripto varlıkların popülerliğindeki artışı ve Bitcoin'in fiyatındaki rekor seviyelere ulaşmasını, finansal sistemlerin yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyduğunun bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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