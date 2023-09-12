Hindistan hangi yarım kürede? Hindistan'nın konumu ve harita bilgisi

Hindistan, Güney Asya'da, Kuzey Yarımküre'de yer alır. Hint Okyanusu ile çevrilidir ve Nepal, Bhutan, Çin ve Pakistan gibi ülkelerle kara sınırı bulunur. Hint Okyanusu'ndaki Andaman ve Nikobar Adaları ile Lakshadweep Adaları da Hindistan'a aittir. Hindistan'ın haritası, Himalayalar gibi yüksek dağ sıraları, Ganj Vadisi gibi verimli ovalar, büyük nehirler ve Thar Çölü gibi çöller içerir. Hindistan'ın sahil şeritleri Hint Okyanusu'na uzanır ve Goa, Kerala gibi güzel plajları barındırır.

Hindistan, büyüklüğü, çeşitliliği ve tarihi zenginliği ile dikkat çeken bir ülke olarak bilinir. Ancak, hala birçok kişi için "Hindistan hangi yarım kürede?" ve "Hindistan nerede?" gibi temel soruların yanıtları net değildir. Bu makalede, Hindistan'ın konumu ve harita bilgisi hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilecektir.

HİNDİSTAN NEREDE?

Hindistan, Güney Asya'da yer alır ve Hint Okyanusu ile çevrilidir. Kuzeyde Nepal, Bhutan, Çin ve Pakistan gibi komşu ülkeleri bulunurken, batıda Pakistan ile sınır oluşturur. Bangladeş ile doğuda, Sri Lanka ile güneyde deniz sınırları vardır. Ayrıca, Hint Okyanusu'ndaki Andaman ve Nikobar Adaları ile Lakshadweep Adaları da Hindistan'a aittir.

HİNDİSTAN HANGİ YARIM KÜREDE?

Hindistan, Kuzey Yarımküre'de yer alır. Bu, Hindistan'da kuzey bölgelerinin yazları Mayıs-Ağustos aylarında yaşandığı ve kışları Aralık-Şubat aylarına denk geldiği anlamına gelir. Kuzey Yarımküre'de olması, Hindistan'ın mevsimlerini ve iklimini belirleyen önemli bir faktördür.

HİNDİSTAN'IN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Hindistan'ın haritası oldukça çeşitli coğrafi özellikleri yansıtır. Ülke, Himalayalar gibi yüksek dağ sıraları, Ganj Vadisi gibi verimli ovalar, büyük nehirler (örneğin, Ganj Nehri ve Yamuna Nehri), ve Thar Çölü gibi çöller içerir. Ayrıca, Hindistan'ın sahil şeritleri Hint Okyanusu'na uzanır ve Goa, Kerala gibi güzel plajları barındırır.

Hindistan, dünya haritasında Güney Asya'da kendine özgü bir konuma sahip olan büyük bir ülkedir. Kuzey Yarımküre'de yer alması, ülkenin iklim ve mevsimlerini etkiler ve farklı coğrafi özellikleri ile çeşitlilik sunar. Bu yazı, Hindistan'ın konumu ve harita bilgisi hakkında temel bilgileri sunmayı amaçlamaktadır.