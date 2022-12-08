Hindistan'da kuyuya düşen çocuk kurtarıldı mı?

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HİNDİSTAN'DA KUYUYA DÜŞEN ÇOCUK KURTARILDI MI?

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yer alan Betul semtinde, oyun oynarken yaklaşık 121 metre derinliğinde bir kuyuya düşen 8 yaşındaki çocuğun kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.