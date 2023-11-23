Hindistan'ın başkenti Delhi'nin Welcome mahallesinde, 16 yaşındaki bir çocuk, büryani parası isteyen 17 yaşındaki bir genci 60 kez bıçakladıktan sonra öldürdü ve cesedinin başında dans etti. Polis, katilin ve kurbanın birbirlerini tanımadıklarını belirtti. Olay öncesi sarhoş olan genç, para vermediği için çocuğu soymaya çalıştı. Ancak çocuk, genci bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polis tarafından yakalanan katil tutuklandı.

Para için tartıştığı genci 60 kez bıçaklayarak öldürdü! Yetmedi cesedinin başında dans etti

Hindistan'ın başkenti Delhi'nin Welcome mahallesinde, 16 yaşındaki bir çocuk, para isteyen 17 yaşındaki bir genci 60 kez bıçakladıktan sonra öldürdü ve cesedinin başında dans etti. Polis, katilin ve kurbanın birbirlerini tanımadıklarını belirtti.

Hindistan'ın başkenti Delhi'nin kuzeydoğusundaki Welcome mahallesinde, Salı gecesi gerçekleşen bir vahşi cinayette,

16 yaşındaki çocuk para yüzünden tartıştığı 17 yaşındaki genci 60 kez bıçaklayıp öldürdükten sonra cesedinin başında dans etti.

Polis ekipleri yaptıkları açıklamada katil ve cinayete kurban giden kişinin bir birlerini tanımadıklarını söyledi.

Olay öncesi sarhoş olan 17 yaşındaki genç, 16 yaşındaki gence yaklaşık büryani almak için para istediği çocuk para vermeyince soymaya kalktı. Bunun üzerine çocuk bıçakla kendisini 60 kez bıçaklayıp öldürdü. Ölen kişi kanlar içinde yatarken katil başında dans etti. Kendisine müdahale etmek isteyen vatandaşlara da bıçak uzatarak uzaklaştırmaya çalıştı.

Olaydan sonra polis tarafında kısa sürede yakalana katil tutuklandı.