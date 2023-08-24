Hindistan'da bir oto galeride çıkan yangında 400 motosiklet küle döndü.

Andra Pradeş eyaletinde yer alan Vijayawada kentindeki bir oto galeride yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yetkililer, bir buçuk saatte kontrol altına alınan yangında galeride bulunan bin motosikletten 400'ünün kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Yangının, elektrikli motosikletlerin şarj edildiği sırada kısa devre nedeniyle çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. - YENİ DELHİ