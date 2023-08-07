Hindistan'da bir adam, gece yarısı gizliden girdiği evin sahibini öldürdü. Öldürdüğü adamın cesedinin yanında karısına tecavüz etti

Hindistan'da 21 yaşındaki Karthik isimli genç, gece yarısı gizlice girdiği evde 42 yaşındaki Sukhlal isimli adamı öldürdü. Karthik, Sukhlal'ı öldürdükten sonra, adamın karısına tecavüz etti. Olayın ardından tecavüze uğrayan kadının ihbarı üzerine Karthik gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Hindistan'da bir adam geceye yarısı gizliden girdiği evde bir adamı öldürdü. Aadamın cesedi kanlar içinde yerde dururken adamın karısına tecavüz etti.

İsmi Karthik olarak açıklanan 21 yaşındaki genç, 42 yaşındakiSukhlal' isimli adamın evinde eşi ile uyuduğu sırada gece yarısı evlerine girdi.

Sukhlal, Karthik'i eşi ile gizli ilişki yaşadığı için evine gece yarısı girdiğini söyleyince iki adam arasında kavga çıktı.

Bunun üzerine Karthik,Sukhlal'ı sopa ile kafasına vurarak öldürdü. Ardından suçlu, öldürdüğü adamın karısına kocasının kanlar içindeki cesedi yanındatecavüz etti.

Tecavüze uğrayan kadının ihbarı üzerine yakalanan Sukhlal, gözaltına alınıp cezaevine gönderildi.