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Hindistan'da 60 okulda aynı anda bomba ihbarı yapıldı

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Bengaluru kentindeki yaklaşık 60 okula, 'okul arazisinde patlayıcı cihazlar' bulunduğunu iddia eden bir e-posta geldi. Polis, ilk bakışta sahte bir posta gibi göründüğünü belirtti ve adı geçen okulları kontrol etmek için harekete geçti. Bu tür sahte tehditlerin daha önce de yaşandığı ve genellikle okulda bir paniğe neden olmak amacıyla gönderildiği belirtildi. Bengaluru Polisi, durumun kontrol altında olduğunu ve şehrin güvenliğini sağlayacaklarını ifade etti.

Bengaluru kentindeki yaklaşık 60 okula Cuma sabahı erken saatlerde "okul arazisinde patlayıcı cihazlar" bulunduğunu iddia eden bir e-posta geldi. Bengaluru Polis Komiseri B Dayananda, News18'e bunun ilk bakışta sahte bir posta gibi göründüğünü söyleyerek, polis personelinin adı geçen her okulu kontrol etmek ve güvenliğini sağlamak için şehrin dört bir yanına yayıldığını ekledi.

"2022'de 15 okul tarafından okul binasına patlayıcı yerleştirildiğini iddia eden benzer bir sahte e-posta alındı. Ekiplerimiz kapsamlı bir arama yürütüyor ancak bu bir yaramazlık vakası gibi görünüyor" dedi.

"Hiç paniğe gerek yok. Bu bir aldatmaca gibi görünüyor ve Bengaluru'nun güvende olmasını sağlayacağız" diye ekledi.

Okul yönetiminin polise haber vermesi üzerine e-posta tehdidi alan okullara arama köpekleri ve Bomba Tespit ve İmha Ekiplerinden oluşan ekipler gönderildi. ANI haber ajansı, Anekal'deki bir okulda bomba imha ekibi ve köpek ekibinin yaptığı incelemenin videosunu paylaştı.

News18, 1 Aralık sabah saat 07.04'te tüm okullara ulaşan e-postaya ulaştı. Sözde patlayıcı yerleştirme eyleminin, "26 Kasım (26/11)'da şehit olanlara" misilleme olduğunu iddia ediyor.

Okul yönetimi, gelmiş olan öğrencilerin velilerini derhal bilgilendirdi ve polisin okulda kapsamlı bir arama yapması nedeniyle çocuklarını eve geri gönderdi.

Bomba ihbarı alan Hebbal'deki bir okuldan bir öğrencinin velisi, "Bu olaydan sonra bize okulun kapatıldığı söylendi ve soruşturma sonuçlanana kadar çocuğumuzu eve götürmemizi istediler" dedi.

Benzer bir olay 8 Nisan 2022'de gerçekleşti; sahte tehdit e-postaları çeşitli e-posta kimliklerinden farklı Bengaluru okullarına, ancak çeşitli zamanlamalarda (10:30'dan 18:00'e kadar) gönderildi. Polis soruşturmalarında tesiste bomba bulunamadı ve bunun şaka amaçlı bir e-posta olduğu anlaşıldı. Daha sonra olay bir siber terörizm vakası olarak ilan edildi ve polis, paniğe neden olmak amacıyla tehdit e-postaları göndermek için birden fazla IP adresinin kullanıldığını tespit etti.

İki ay sonra, Temmuz 2022'de Rajarajeshwari Nagar'daki National Hill View Devlet Okuluna başka bir sahte bomba tehdidi postası gönderildi. Ayrıntılı incelemeler, e-postaların aynı okulun 10. Sınıf öğrencisinin yaklaşan sınavlarını ertelemek isteyen biri tarafından gönderildiğini ortaya çıkardı. Genç öğrenci suçu itiraf etti ve e-postayı göndermek için babasının dizüstü bilgisayarını kullandığını açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Güvenlik

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