Hindistan'da 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Tecavüz Edildikten Sonra Canlı Canlı Yakıldı

Hindistan'da 14 yaşındaki bir kız çocuğu, 11 kişi tarafından tecavüz edildikten sonra canlı canlı yakılarak öldürüldü. Olay, keçilere bakmakla görevli olan kızın eve dönmemesi üzerine ortaya çıktı. Kızın abisi, neredeyse tamamen küle dönen cesedi, kızın takısından teşhis etti. Polis, olayı soruşturmak için adli uzmanları dahil etti. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 9 kişi hakkında 400'den fazla sayfalık suç dosyası bulunuyor.

Hindistan'da 14 yaşındaki kız çocuk 11 kişinin tecavüzüne uğradı. Taciziler kızı canlı bir şekilde yakarak öldürdü.

Cesedi çok zarar gördüğü ve neredeyse tam olarak küle döndüğü için kızın abisi kızın takısından kimliğini teşhis etti.

Ailesinin keçilerinme bakan geçen kız, keçileri otlatmaya çıkardıktan sorna eve geri dönmedi.

İsmini açıklamayan kızın yaklaşık bir ay önce ailesinin keçilerine bakmakla görevlendirildiği ancak her zamanki gibi eve dönmediği düşünülüyor.

Polis, onu bulmak için bir arama başlattı ve bu dehşet verici keşfe yol açtı.

Times of India'ya konuşan polis yetkilileri, "Kızın kardeşi, göçebe bir topluluk tarafından kurulan birçok kömür fırını (ocak) gördü.

Akşam saatlerinde aktif olmadıkları için dikkatini çeken ve şüphelenen bir ocağın dumanıydı.

O, bir sopayla ocağın içini karıştırdı ve yanmış eşyaları araştırdı."

Tahmin edildiğine göre, 3 Ağustos'ta benzinle üstüne dökülüp ateşe verildi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen dokuz kişi, 400'den fazla sayfalık bir suç dosyasında adları geçmektedir.

Olaya karışan iki kişi "küçük" olarak sınıflandırıldığı için isimleri açıklanamadı.

Bu olay, cesedin durumu ve bazı vücut parçalarının eksikliği nedeniyle "en zorlu soruşturmalarından biri" olarak adlandırıldı ve şimdi adli uzmanlar dahil edildi ve suçlamalar dosyalanmış durumda.

Bu olay, Rajasthan'ın Jaipur bölgesindeki bir otelde iki genç kıza tecavüz eden bir 19 yaşındaki ve iki küçük çocuğun birkaç gün önce gözaltına alınmasından sadece birkaç gün sonra meydana geldi.