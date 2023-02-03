Özellikle son yıllarda iyice popüler hale gelen Hindistan cevizi yağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Hindistan cevizi yağının faydalarını ve cilde yararlarını araştıran kişiler arama motorlarında Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır? Saç ve cilt için faydaları nelerdir? gibi soruları araştırıyor. Peki, Hindistan cevizi yağı faydaları ve yararları neler? Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır? Saç ve cilt için faydaları nelerdir?

Hindistan cevizi yağının en çok tercih edildiği alan kozmetik sektörüdür. Saç bakımından cilt bakımına kadar pek çok üründe hindistan cevizi yağı kullanılır. Kimyasal makyaj temizleme ürünleri yerine hindistan cevizi yağı kullanmayı tercih eden kişiler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Hindistan cevizi yağı faydaları ve yararları neler? Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır? Saç ve cilt için faydaları nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NEDİR?

Hindistan cevizi yağı, özellikle son yıllarda popülerliğinde büyük bir artış görülen bitkisel ürünlerden biridir. Gerek süpermarketlerde gerekse kozmetik mağazalarında kavanozlar halinde hindistan cevizi yağı bulabilmek mümkündür. Bunun yanı sıra ambalajlı olarak satılan hazır gıda ve atıştırmalıkların da içeriğine bakıldığında bazılarının hindistan cevizi içerdiğini görebilirsiniz. Özellikle tahıl barları ve tatlı atıştırmalıkların içerisinde, hindistan cevizi aromalı olan gofret gibi gıdaların içerisinde hindistan cevizi yağının bulunma olasılığı yüksektir.

Hindistan cevizinden fabrika koşullarında özel cihazlarla üretilen hindistan cevizi yağı, aslında ev koşullarında da kolaylıkla elde edilebilir. Kabuğundan ayrılmış hindistan cevizi parçaları güneşte veya fırının düşük bir ayarında kurutulduktan sonra katı meyve sıkacağından geçirildiğinde doğal bir hindistan cevizi yağı elde etmek mümkündür. Hindistan cevizinin son yıllardaki popülerliğinin en önemli nedeni, sağlık üzerindeki faydalarıdır. Birçok vitamin ve minerali, ayrıca bazı yararlı bitkisel bileşenleri önemli miktarda içeren hindistan cevizi yağı, hindistan cevizinin bir meyve olarak içerdiği lif haricindeki birçok yararlı öğeyi konsantre şekilde içerir. Bu özellikleri nedeniyle şampuanlar, saç kremleri, vücut losyonları ve nemlendirici özellikli kozmetik ürünlerin birçoğunun içeriğinde yer alır. Ayrıca vücut üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle hem cilde, saçlara yüzeysel olarak uygulanabilir hem de besinlerin içerisine eklenerek tüketilebilir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Hindistan cevizi yağının en çok tercih edildiği alan kozmetik sektörüdür. Saç bakımından cilt bakımına kadar pek çok üründe hindistan cevizi yağı kullanılır. Kimyasal makyaj temizleme ürünleri yerine hindistan cevizi yağı kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Hindistan cevizi yağından MTC yağı oranı yüksektir. Araştırmalara göre MTC'ler kalori yakılmasını yüzde 5 oranında arttırır.

Gargara olarak kullanıldığında diş eti sağlığını güçlendirir, ağız enfeksiyonlarını iyileştirir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NASIL KULLANILIR?

Hindistan cevizi yağı kullanım alanları oldukça geniştir. Hindistan cevizi yağı cilt bakımı, saç bakımı, kaş kirpik bakımı ve ağız bakımı için kullanılır. Ağız bakımı için hindistan cevizi yağını gargara olarak kullanabilirsiniz. Bir bardak su içerisine 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı koyarak ağızda gargara yapabilirsiniz.

Vücudunuzu nemlendirmek için elinize döktüğünüz hindistan cevizi yağı ile masaj yapabilirsiniz.

Gece bakımı için yüz bölgesinde kullanabilirsiniz.

Bir pamuk yardımı ile makyajlarınızı silebilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI SAÇ İÇİN FAYDALARI NELER?

Saç bakımı için son dönemlerde hindistan cevizi yağı oldukça popüler olmaya başlamıştır. Saç bakım yağlarından şampuanlara kadar pek çok ürün içeriğinde yer alır. Ancak saç bakımında doğal hindistan cevizi yağının kullanılması önerilir. Hindistan cevizi yağının faydaları şu şekildedir:

Saçı onarır ve bakım yapar.

Saçta meydana gelen kırılmaların durmasını sağlar ve daha sağlıklı uzamasında yardımcı olur.

Saçın kaybettiği nemi geri kazandırır.

Islak saçta hasar meydana gelebilir ve protein kaybı yaşanabilir. Hindistan cevizi yağı bu hasarı önler.

Saçta bit oluşumunu engeller. Bitlenen saçın temizlenmesine yardımcı olur.

Güneşte yıpranan saçı onarır.

Çoğu kişinin şikayetçi olduğu kepek sorununu ortadan kaldırır.

Saç dökülmesinin azalmasında yardımcı olur.

Saçı kaybettiği parlaklığı ve canlılığı geri kazandırır.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI CİLT İÇİN FAYDASI

Hindistan cevizi yağı saç bakımında olduğu kadar cilt bakımında da oldukça faydalıdır. Makyaj temizleyicisi olarak kullanılabilen hindistan cevizi yağı aynı zamanda cilde bakım yapar ve nemlenmesini sağlar. Kuru ciltlere nem kazandırır. İçeriğinde pek çok mineral vardır. Bu mineraller cildin beslenerek yumuşamasında yardımcı olur. Ciltte meydana gelen kaşıntı ve dökülmelerde de hindistan cevizi yağı kullanılır. Özellikle egzama tedavisinde kısa sürede olumlu etkileri görülmektedir. Cildi derinlemesine temizleyen hindistan cevizi yağı düzenli kullanıldığında cilde ışıltı ve parlaklık verir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NASIL KULLANILIR?

Hindistan cevizi yağı, yemeklerin ve tatlıların içerisinde tıpkı diğer yağlar gibi kullanılabilir.Yemeklerin içerisinde kullanılırken hindistan cevizi yağı az miktarda kullanılmalı, tüketiminde kesinlikle aşırıya kaçılmamalıdır. Ayrıca bilinen ve güvenilir markaların ürünleri tercih edilmeli, yalnızca bakım amaçlı olmayıp tüketilebilir nitelikte olan hindistan cevizi yağları alınmalıdır. Hindistan cevizi yağı tüketmek isteyip herhangi bir sağlık sorunu olan kişiler tüketime başlanmadan önce mutlaka hekimlerine danışmalıdır. Bunların yanı sıra hindistan cevizi yağı cilt üzerine, tırnaklara uygulama gibi yöntemlerle bakım amacıyla da kullanılabilir.

Özellikle hindistan cevizi yağı saça faydaları nedeniyle saç maskelerinin içerisinde sıklıkla yer alır. Bununla birlikte tek başına veya farklı sağlıklı bitkisel yağlarla karıştırılarak da saç maskesi şeklinde kullanılabilir. Hindistan cevizi cilde faydaları ile uzun yıllardır bilinen ve kullanılan bir doğal üründür. Özellikle cildin nemlendirilmesi ve yumuşak, canlı bir görünüme kavuşması için hindistan cevizi yağı içerikli doğal kozmetik ürünlerinden yararlanılabilir. Hindistan cevizi yağı yüze faydaları haricinde tüm vücut için tercih edilebilen bir bakım ürünüdür. Çatlakların önlenmesi, cildin yumuşatılması ve nemlendirilmesi üzerinde de oldukça etkilidir.

Eğer siz de cilt, tırnak veya saç bakımı yapmak veya yemeklerinize katmak için hindistan cevizi yağı kullanmak istiyorsanız bilinen ve güvenilen markaların, gıda veya sağlık otoritelerince onaylanmış ürünleri arasından seçim yapınız. Bununla birlikte sağlıklı beslenme ve düzenli egzersize önem vererek, düzenli olarak sağlık kontrollerinizi yaptırarak çok daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?

100 gram Hindistan Cevizi içerisindekiler aşağıdaki gibidir:

Enerji : 354 kcal

Karbonhidrat : 15,23 gr

Yağ : 33,49 gr

Protein : 3,33 gr

Diyet Lifi : 9,00 gr

Vitamin : B9

Mineral : Manganez, bakır

NOT: Haberimizin içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.