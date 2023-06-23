Hindistan Büyükelçiliği Kapadokya'da Yoga Etkinliği Düzenledi

HİNDİSTAN'ın Ankara Büyükelçiliği'nce Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, yoga etkinliği düzenlendi.

Kapadokya'da düzenlenen yoğa etkinliğine, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Orhan Kekeç ile yogaseverler katıldı. Etkinlikte konuşan Paul, "Kapadokya'nın bu muhteşem atmosferinde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Geçen yıl da burada aynı etkinliğe katılmıştık. Bölge insanının misafirperverliği ve sıcaklığı bizleri son derece etkilemişti. Birleşmiş Milletlerin, böylesine büyük bir uluslararası destekle yogaya adanmış bir uluslararası gün ilan etmesi, yoganın evrensel çekiciliğinin ve insanlığa sağladığı muazzam faydaların adeta bir kanıtı niteliğindedir. Yoga sanatı, bilimi ve felsefesi, Hindistan'da ortaya çıkmış olabilir ancak bugün dünyaya aittir. Yoganın popülaritesi dünya çapında giderek artmakta" diye konuştu.