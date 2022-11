Hıncal Uluç kimdir? Hıncal Uluç kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hıncal Uluç hayatı ve biyografisi

Hıncal Uluç kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Hıncal Uluç hakkında Hıncal Uluç kimdir merak ediliyor. Peki, Hıncal Uluç kimdir? Hıncal Uluç kaç yaşında, nereli? Hıncal Uluç hayatı ve biyografisi haberimizde...

HINCAL ULUÇ KİMDİR?

1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi. İlkokula Bandırma'da başlayan Uluç, 1950 senesinde Kilis'te bitirmiştir. 1952 senesinde ortaokula Antakya'da başlamış ve geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesi'nde tamamlamıştır. Bir dönem İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim görmüş, sonrasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazanmıştır. Yenigün gazetesinde spor sayfası hazırlamaya başlayan Uluç, böylece gazeteciliğe ilk adımını atmış oldu.

1967 senesinde askerlik vazifesini tamamlayan Hıncal Uluç, Mehmet Ali Kışlalı başta olmak üzere eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başladı. Aynı zamanda Cumhuriyet gazetesinde paralel olarak haftada iki gün spor yazıları yazan Uluç, TRT kurulunca pazartesi günleri yine Cumhuriyet'te tam sayfa TV gazetesi yaptı.

1980 senesinde Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkarmak üzere İstanbul'a gelen Uluç, Zafer Mutlu'nun daveti ile 1990 senesinde Sabah gazetesinde yazmaya başladı. Uluç son olarak Sabah gazetesinde yazarlık yapmaya devam ediyordu.

TV PROGRAMLARI

Bil Bul (TRT)

Aileler Yarışıyor (1975, TRT)

Yaşamdan Dakikalar (2004-2012; TV8, atv, Sky Türk)

Tele Pazar (2008, Kanal 1)

Kırmızı Çizgi (2010-2018, NTV Spor)

90 Dakika (2009, NTV)

Yalanlar ve Ben

Ortaklaşan Bir Sevgi

ALBÜMLERİ

Hıncal Uluç, kendi seçtiği şarkılardan oluşan "Hıncal'ın Seçtikleri" 2008'de, "Hıncal'ın Seçtikleri 2" 2009'da yayınlanmıştır.

ŞARKI SÖZÜ YAZARLIĞI

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Lale Akat, 1973 yılında Ali Kocatepe'nin kurduğu 1 Numara Plak şirketinden ilk plağını çıkardığında, 45'liğin B yüzünde yer alan Jose Feliciano'nun "Once There Was A Love" adlı şarkısının Türkçe versiyonu "Aşkımızdı O"nun sözlerini yazmıştır. 1985 yılında ise Sezen Aksu ile beraber, Özdemir Erdoğan ve Sezen Aksu düeti olan "Bir Küçük Aşk Masalı" şarkısının söz yazarlığını yapmıştır.