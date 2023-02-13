Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Şanlıurfa'nın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Hilvan ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Hilvan nerede? Hilvan ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Hilvan ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Şanlıurfa'da da birçok yerde deprem hissedildi. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi merak edildi. Peki, Hilvan nerede? Hilvan ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Hilvan ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

HİLVAN NEREDE?

Hilvan, Şanlıurfa ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 43.216

Yüzölçümü: 1,278 km² (493 mil²)

HİLVAN İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Şanlıurfa'da yer alan Hilvan ilçesinin nüfusu 89.826'dır.

HİLVAN HANGİ İLE BAĞLI?

Hilvan, Şanlıurfa iline bağlı bir ilçedir.

Tarihçe

1800 yıllarda Sivas Gürün'den göç eden akraba 5 ailenin Hacı Musalar, Hacı Mehemedler, Hamıkalar ve 2 ailenıin gelmesi ile Uluyazı (Hoşin) köyünden göç ederek harabe halinde bulunan Karacürün'e (Hilvan) yerleşmiştir. Karşılıklı iskan yasası neticesinde buradaki Türkler Haymana'ya oradan da Kürtler bu yöreye iskan edilmişlerdir. Yerleşim yerine, aşiret zamanında köy meydanında bulunan Karadibek taşından dolayı bu anlama gelen Karacürün (Curnereş) ismi verilmiştir. Daha sonra çevreden gelen başka aşiretlerin birbirleriyle kaynaşmasıyla büyümüştür.

Karacürün, Siverek ilçesine bağlı olan Uluyazı nahiyesine bağlanmıştır. Karacürün'ün konumu itibarıyla Uluyazı nahiyesine göre daha çok gelişmesi, nahiye ve köylerin buraya bağlanmasına sebep olmuştur. 1926 yılında Şanlıurfa iline ilçe merkezi olarak bağlanarak Hilvan adını almıştır. Hilvan ismini, Gölcük yoluna 5 km mesafede halen Hilvan olarak anılan, ancak yeni ismiyle Balkı olarak bilinen köyden almaktadır. Balkı (Hilvan) köyünde çok eski medeniyetlere dayanan birçok tarihi kalıntı ve harabeler mevcuttur.