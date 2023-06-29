Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram Tatilinde Buluştu

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa Yönetim Kurulu üyeleri, bayram tatili vesilesiyle bir araya gelerek başarılı bir sezonun değerlendirmesini yaptı. Yönetim Kurulu üyeleri, gelecek sezonlarda gerçekleştirecekleri yeni projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu ve misafir memnuniyetini en üst düzeyde tutmanın öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa Yönetim Kurulu üyeleri, bayram tatili vesilesiyle bir araya gelerek başarılı bir sezonun değerlendirmesini yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hilton Dalaman Yönetim Kurulu üyeleri, bayram tatillerini Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa'da geçirerek otel genel müdürü Ümit Yaşar Atalay ile bir araya geldi.

Bu buluşma sırasında bayramlaşmanın yanı sıra gelecek sezonlarda gerçekleştirecekleri yeni projeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Yönetim Kurulu üyeleri, Hilton Dalaman'ın eşsiz bir destinasyon olduğunu ve tasarladıkları bu yapının bölgenin ekosistemiyle uyumlu olduğunu aktardı. Yönetim Kurulu üyeleri yaptıkları tüm çalışmalarda sürdürülebilirliği göz önünde bulundurduklarını ifade ederken yoğun bir bayram dönemi ve sezon geçirdiklerini belirtti.

Yöneticiler, misafir memnuniyetini en üst düzeyde tutmanın öncelikli hedefleri olduğunu ve tüm çalışma stratejilerini bu doğrultuda tasarladıklarını bildirdi.

Bayram boyunca yoğun etkinlik takvimlerine sahip olduklarını belirten yönetim kurulu üyeleri, konuklarını renkli ve eğlenceli bir deneyimle buluşturmanın heyecan verici olduğunu, sahne performansları, dans gösterileri ve özel eğitmenler eşliğinde düzenlenen programların, minik misafirlerin yanı sıra tüm konukların beğenisini kazandığını ve Hilton Dalaman'ın gastronomi dünyasına da yön veren imza lezzetlerini sunmaya devam edeceklerini ifade etti.