Ünlü Türk müzik yapımcısı olan Hilmi Topaloğlu ne zaman öldü? Sorusu son zamanlardan birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Hilmi Topaloğlu ne zaman öldü? Hilmi Topaloğlu hangi tarihte öldü?

Prestij müzik adı ile birlikte yıllarca müzik hayatına devam eden Hilmi Topaloğlu, 1994 yılında, firmanın sanatçılarından Mahsun Kırmızıgül de firmanın üçüncü ortağı oldu. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Hilmi Topaloğlu ne zaman öldü? Sorusunu yanıtladık. Peki, Hilmi Topaloğlu ne zaman öldü? Hilmi Topaloğlu hangi tarihte öldü?

HİLMİ TOPALOĞLU NE ZAMAN ÖLDÜ?

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavi görürken durumu daha da kötüleşen Topaloğlu, 1 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybetti.