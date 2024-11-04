Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Belediye Başkanı Hilmi Şen, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 3 kişi daha yaralanırken, şüpheli E.Ş. gözaltına alındı. Peki, Hilmi Şen hangi partide siyaset yapıyordu?

HİLMİ ŞEN HANGİ PARTİDE SİYASET YAPIYORDU?

1974 yılında Balışeyh'de dünyaya gelen Hilmi Şen, ilkokul, ortaokul ve liseyi Balışeyh'te tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Şen 2001-2004 yılları arasında AK Parti kurulu üyeliği merkez ilçe üyeliği, 2004 yılında yerel seçimlerde seçim kurulu başkan yardımcılığı, 2005-2008 yılları arasında AK Parti Merkez ilçe başkan yardımcılığı teşkilat başkanlığı görevlerinde bulundu.

Hilmi Şen, 2019 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Balışeyh Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Geçen temmuz ayında partisinden istifa ederek bağımsız olarak görevine devam ediyordu. Şen'e yönelik saldırıda üç kişi daha yaralanırken, yaralılar Kırıkkale'deki hastanelere sevk edildi.