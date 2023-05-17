Gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Hilmi Hacaloğlu kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi gazetede çalışıyor? Hilmi Hacaloğlu ile ilgili bilgiler haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Hilmi Hacaloğlu geliyor. Peki, Hilmi Hacaloğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

HİLMİ HACALOĞLU KİMDİR?

Hilmi Hacaloğlu (d. 1972, İstanbul), Türk sunucu, gazeteci ve muhabir.

Hacaloğlu, aslen Fındıklılı bir ailenin çocuğu olarak 1972'de İstanbul'da dünyaya geldi. Laz kökenlidir. Sırasıyla Saint-Joseph Fransız Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünde eğitim gördü. Gazetecilik kariyerine HBB'de dış haber editörü olarak giriş yaptı. 1996-2009 yılları arasında NTV'de muhabir olarak çalıştı. 6 Mart 2003'te NTV muhabiri olarak çalışırken polis tarafından fiziksel şiddete maruz kalmasıyla gündeme geldi. 2010 yılında TRT Türk için Uganda, Ruanda, Venezuela ve Kolombiya'da dosyalar hazırladı. Haziran 2012 ve Ekim 2013 tarihleri arasında Skyturk 360'ta yayımlanan Şimdi Söz Sizde programının sunuculuğunu yaptı. Mehmet Ali Birand'ın ölümünden sonra 32. Gün programının editörlüğünü yaptı. 2016'da çekim yapmak için geldiği Kilis'te Hacaloğlu'na çekim yasağı verildi. 2012'den beri VOA'da muhabir olarak çalışmaktadır. 2019'da Tele1'de yayımlanan Türkiye'nin Seçimi adlı programı sunan Hacaloğlu, 2021'de Gerçek Gündem haber sitesinin genel yayın yönetmenliğine getirildi.