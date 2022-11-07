Kanal D'nin sevilen sabah kuşağı programı Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu Nur Tuğba Banlı uzun zamandır doğum iznini ayrılacağını dile getiriyordu. İzin tarihleri kesinleşen güzel sunucu yerini bir başka meslektaşı Hilal Özdemir Babacan'a bıraktı. Peki, Hilal Özdemir Babacan kimdir, kaç yaşında? Hilal Özdemir Babacan nereli, eşi kim? Hilal Özdemir Babacan hayatı ve biyografisi nedir?

Türkiye ve dünya gündemine dair önemli gelişmelerin ekrana geldiği Neler Oluyor Hayatta programında doğum iznine ayrılan Nur Tuğba Namlı'nın yerine Hilal Özdemir Babacan'ın geleceği açıklandı. Bu bilgi sonrasında yeni sunucuyla ilgili bilgiler merak edildi. Peki, Hilal Özdemir Babacan kimdir, kaç yaşında? Hilal Özdemir Babacan nereli, eşi kim? Hilal Özdemir Babacan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HİLAL ÖZDEMİR BABACAN KİMDİR?

Spiker Hilal Özdemir, 23 Kasım 1989 yılında dünyaya geldi. Eyüboğlu Koleji'nde ortaokul ve Lise eğitimini tamamladı. Lisansını İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nden tamamlayan Hilal Özdemir, Rotterdam Erasmus Üniversitesi'nde medya üzerine eğitim gördü. Show Tv, Kanal D, NTV Spor, NTV, SKYTURK360'ta Haber spikeri olarak görev aldı. Hilal Özdemir baba tarafından aslen Kocaeli Hereke'lidir.

Haziran 2018 tarihinde Medipol Başakşehir takımının milli kalecisi Volkan Babacan ile dünya girmiştir. Çiftin nikahını dönemin İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıymıştır. Şahitleri ise İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, dönemin Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Abdulhalik Çimen, Serhat Albayrak ve Gizem Sınay yapmıştır.

HİLAL ÖZDEMİR BABACAN EŞİ KİMDİR?

Hilal Özdemir Babacan, Başakşehirli kaleci Volkan Babacan'ın eşidir. Çiftin Ayşe ve Yade adında ikiz kızları vardır.